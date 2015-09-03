教育和科学部副部长：我国将于2022年全面过渡12年制教育

哈通社阿斯塔纳9月3日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）目前，国家各机关单位正在通过实现“百步计划”积极落实纳扎尔巴耶夫总统提出的五大改革目标。“百步计划”中对于我国未来教育领域的发展也提出了一系列具体任务。

日前，教育和科学部副部长叶森哈兹•伊曼哈利耶夫接受了本社记者的专访，就上述问题进行了详谈。 记者：伊曼哈利耶夫先生，我们相信纳扎尔巴耶夫总统制定的"百步计划"对于我国未来进入世界发达国家之列将起到至关重要的作用。而成为发达国家，科技和教育领域的发展是重中之重。因此，教育和科学部在实现"百步计划"中都有哪些具体任务呢？ 伊曼哈利耶夫：众所周知，纳扎尔巴耶夫总统提出的五大改革目标以及"百步计划"正在积极落实当中。其中涉及科技教育领域发展的计划共有7条，教育和科学部已对此做出具体实施计划草案，并已被国家改革委员会批准通过。这7条发展计划当中的5条是关于我国教育发展前景的，2条是关于我国科学领域未来发展的。 首先是"百步计划"第76条--依照经合组织标准提高人力资源质量，分阶段实现12年制教育，改进学校教学标准以提升实用性知识的普及；在高年级中引入基于在校生人数的拨款机制，激发各学校竞争动力；建立成功学校激励机制。 目前，我们已开始起草适合12年制教育制度的新教学内容。而检验新课程标准将在新学年开始后进行。另外，全国实行学校合并、教育资源整合也将得到落实。全国19600多名中学生将被分配到完全符合教育条件的学校中，全国城镇350所寄宿制学校将得到翻修，并将再新建64所学校。全国教学改革咨询中心将达到200个。过渡12年制教育将在世界银行的联合项目框架内得到实现。 对于振兴全国师范教育，首先将新开设46个本科/硕士的师范类专业，制定教师职业水平标准。并重点发展全国15所师范类高校，对4000名在校生进行新教师培养模式的培训。同时，加大国家对师范类专业的定向招生、增加师范专业学生奖学金和额外津贴、制定师范类专业特定招生规定以及实行独立认证制度。 在实行人均拨款制度之前，我们将先在全国126所学校（全国5个州已在试点的63所，以及新加入的63所学校，其中包括44个卡拉干达市和19所突厥斯坦市的学校）进行试点。全国4000个学校校长都将经过人均拨款和预算计划管理等科目的专门培训。今后还将根据各州学校教学质量评估指标和教学业绩引入优秀学校奖励机制，并在学校间建立竞争性选拔机制。 教学改革的最终目的之一是将"永恒的国家"价值观引入教学课程。政府计划在全国中小学所有年级培养"永恒的国家"价值观统一概念、完善其教学方法、提高教师教学技能。 "百步计划"第77条--在排名前列的十所大学和十所学院中，为经济领域的六大重要行业培养高素质的人才，并逐步将这一人才培养计划扩展到其他教育机构中。为了实现这一目标，目前我们已经明确了全国十所大学和十所职业学院的名单。另外，我们计划制定符合这一教学目标的新课程，并有2000多在职专业人员将被这些教育机构聘请。这些计划内的大学和职业学院还将根据"光明大道"经济计划分别建立24个和57个实验室。 "百步计划"第78条--结合纳扎尔巴耶夫大学的经验，分阶段逐步扩大高等学府在管理和学术上的自主性，按照国际标准改造发展非盈利性机构所属的高等学府。目前我们已经在全国9所高等学府建立了监事会、62所高等学府建立了托管委员会。同时为了扩大高校在管理和学术上的自主性，它们将被转型为由国家全权参与的非盈利性机构。届时，各高校的校长在获得独立自主权的同时，也将履行每年在社会公众面前做工作总结的义务。 在转型发展私立高等教育机构方面，我们计划执行分配相应国家订单、科研经费、税收优惠等政策支持，并设立监事会，实行工作年报和财务审计制度。 "百步计划"第79条--教育领域中，中学和高等学府要逐步向英语教学过渡，以同时提升后备人才与教育机构的国际竞争力。这里的首要目的是加强人才国际竞争力，同时开发教育行业的人才出口潜力。 教育部正在实施全面发展三语教育的计划。为实现这一计划，首先要对相应的法律法规进行适当的修改和完善，充分利用"博拉沙克"总统奖学金计划毕业生人才储备，以保障高校英语专业人才的供给，最后在语言类专业引入等级考试制度。 "百步计划"关于科学领域发展有两条：第63条--进一步强化两大创新集群的建设，通过科技促进经济发展；为此，计划在纳扎尔巴耶夫大学设立"阿斯塔纳商业园"科研中心，中心工作主要以进行联合项目研究为主，并致力于科研成果的商业推广；为使具体的生产项目能够付诸实施，将吸引国内外高新技术企业进驻该科技创新园区。其次是第64条--将制定具有创新和筹资机制的《科研成果商业化》法案；将根据工业创新发展规划的需要，对各类研究项目及其经费进行评估。我们已经制定《科研成果商业化》法案草案，并已提交政府部门审查。 记者：总统"百步计划"第76条涉及逐步过渡12年制教育体系，对于这一问题是否有专门设立的计划、明确的期限、以及计划的实施是否会受到国际经济危机的影响？ 伊曼哈利耶夫：过渡到12年制教育体系是我国与国际教育体系接轨的重要举措之一。纳扎尔巴耶夫总统在2014年1月18日的国情咨文中就曾提到，全国中等教育机构需借鉴纳扎尔巴耶夫重点学校的办学经验。为实现这一计划，我们对全国学前、小学、中学教育标准进行了分析。教育结构已确定为1+11制，并为此制定了新的教学标准。我们同时还新增了符合新标准的教育内容，包括纳扎尔巴耶夫总统提出的"永恒的国家"思想中包含的爱国主义、公民责任感、道德教育以及劳动和创造等价值观念。其中，发展功能性扫盲也将作为重点。从2015-2016新学年开始，哈萨克斯坦全国范围内的所有中学将分批次、逐步向新型教育体系过渡。首先将在国内30所学校进行新标准的试点工作。明年起，全国范围内的所有学校都将在一年级学生当中推行新教育体系标准，而全面过渡12年教育体系的转型工作，将在2022前年结束。 记者：目前学校人均拨款制度实行的情况如何呢？ 伊曼哈利耶夫：我国在2013年9月1日起开始试点实行学校人均拨款制度。首先在全国5个州（阿科莫拉州、阿克托别州、阿拉木图州、东哈州和南哈州）的63所学校试点进行。2013-2014年度人均拨款制度的教育质量评估结果令人满意。其结果显示教学拨款方式的改变与提高教育水平的相关性是非常显著的。 人均拨款制度遵循"学生到哪儿，资金到哪"的原则，其另一个目的是为了激发学校之间对于学生的竞争。而在试点过程中，我们发现1-9年级的学生根据政府规定，只能按照学区就近入学，只有10-11年级具备自由择校的可能性。因此从2015年年初开始，人均拨款制度只在试点学校的10-11年级中进行。 除此之外，2016年1月1日全国将新增63所试点学校（卡拉干达市的44所、突厥斯坦市的19所）。届时，全国实行教育人均拨款制度的试点学校将增至126所。 记者：专业人才教育是国家教育发展的重点。目前，政府在专业人才教育方面的投入怎样？我国高等教育与当前人才市场需求的衔接程度又怎样呢？ 伊曼哈利耶夫：为落实纳扎尔巴耶夫总统提出的"光明大道"经济计划和2015-2019年工业创新发展国家规划，我们专门制定了发展基础高等教育机构和职业学院的规划。根据制定的规划，我们已经确定24个教育项目，并将从2015-2016学年开始在各大高校培养相关人才。 在制定这些教育项目的过程中，从全国高校选拔出的100个工作人员，在纳扎尔巴耶夫大学进行了培训，之后在美国、日本、英国和新加坡等国的顶尖大学通过了实习。同时，在大学学术自由方面，我们根据国际标准制订了学生自由选课标准，其比例为：本科阶段55%、硕士阶段70%、博士阶段90%。这一学生自由选课的机制，将使高等教育机构能够根据当地社会经济发展的特点，以及人才市场的实际需求，并吸引用人单位参与课程的具体设置和最后的学位认证过程。 记者：将私立高等学府转型发展为非盈利性机构，有什么样的国际经验可以借鉴呢？ 伊曼哈利耶夫：目前，我国高等教育机构管理正在按计划逐步引入企业化管理模式。全国9所大学设立了监事会。这些监事会的委员组成包括：政府部级单位、地方政府、全国企业家协会、社会团体和国有企业的代表。他们将参与高等教育机构五年战略发展计划的审查批准、高校财务的监管以及推荐校长候选人。我们还将对这些监事会委员进行高校企业化管理方面的培训。2014年我们就曾从全国高校选拔出100个工作人员，并在纳扎尔巴耶夫大学接受了相关培训，他们还在美国和新加坡的顶尖大学通过了实习。 我们目前还在继续扩大高校监事会制度的试用范围，全国另外21所大学也将设立监事会。需要提到的是，高校监事会的设立工作将按照国有企业监事会工作的标准来进行。与此同时，我们将托管委员会制度引进国立大学，并在进一步得到完善，这主要是为了提高我国国立高校社会责任感和透明度，其运作规划也是按照企业管理的现代化原则制定的。这里指的企业化管理的原则包括：信息的透明度和客观性、法律和道德规范、有效的人力资源政策、环境保护、化解企业冲突和利益冲突的政策以及组织责任感。目前，全国有65所高校在实行托管委员会制度。（编译：塔布斯）