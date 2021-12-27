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    11:50, 27 12月 2021 | GMT +6

    2022年哈萨克斯坦人将拥有23个法定假日

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    哈通社/努尔苏丹/12月27日 -- 根据2022年哈萨克斯坦公共假期安排表，哈国公众在明年将拥有23个法定假日（除周六周日之外）。

    2022年公共假期安排表：

    一、1月1、2日属于新年法定节假日，但由于1、2日是周六周末，因此将3、4将顺延休息。由此一来，2022年1月1至4日，将连休4天；

    二、1月7日：东正教圣诞节休1天，1月7日是星期五，因此加上周末，1月7、8、9日将连休三天；

    三、3月6~8日：妇女节连休3天；

    四、3月19~23日：纳乌鲁兹节连休5天；

    五、5月1日的哈萨克斯坦人民团结日恰逢周日，因此顺延1天，5月1、2日连休2天；

    六、5月7日是祖国保卫者日，5月9日是胜利日，连休4天；

    七、7月6日是首都日，休1天；

    八、7月20日是古尔邦节，休1天；

    九、8月28~30日：宪法日连休3天（由于8月30日的宪法日是周二，为使公民能够连续休假，8月27日星期六将调休上班，8月29日星期一休息。） ；

    十、12月1日：首任总统日休1天；

    十一、12月16~19日：独立日连休4天。


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