北京至2022年将投资300亿建设5G网络

哈通社/阿斯塔纳/1月23日 -- 据中国媒体报道，中国首都北京的经济和信息化局于22日印发《北京市5G产业发展行动方案(2019年-2022年)》。

该方案确定了网络建设目标：到2022年，北京市运营商5G网络投资累计超过300亿元，实现首都功能核心区、城市副中心、重要功能区、 重要场所的5G网络覆盖。

《行动计划》提出，未来5年，北京将集中优势力量在5G关键元器件等技术薄弱环节补齐短板，在行业应用方面率先形成应用案例，突破应用场景瓶颈。以点带面，加快网络建设，在全国率先实现 5G热点覆盖。建网与商用同时布局，同步发展，构建运营商为主、上下游产业链协作共赢的产业生态。

到2022年，北京运营商5G网络投资累计超过300亿元，实现首都功能核心区、城市副中心、重要功能区、重要场所的5G网络覆盖；北京科研单位和企业在5G国际标准中的基本专利拥有量占比5%以上，成为5G技术标准重要贡献者；重点突破 6GHz以上中高频元器件规模生产关键技术和工艺；北京5G产业实现收入约2000亿元，拉动信息服务业及新业态产业规模超过1万亿元。

要实现这一目标，北京提出实施"一五五一"工程。"一"，即一个突破--突破中高频核心器件技术等关键环节；"五五"，即五大场景的五类应用--围绕北京城市副中心、北京新机场、2019 年北京世园会、2022年北京冬奥会、长安街沿线升级改造等"五"个重大工程、重大活动场所需要，开展 5G 自动驾驶、健康医疗、工业互联网、智慧城市、超高清视频应用等"五"大类典型场景的示范应用；最终培育"一"批 5G 产业新业态。