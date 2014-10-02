挪威政府拒绝申办2022年冬奥会 阿拉木图仅剩一个对手

哈通社阿斯塔纳10月2日电，据外媒报道，挪威奥斯陆决定退出申办2022年冬奥会，这样阿拉木图就仅剩一个申办对手——中国北京(与张家口合办)。

在挪威当地时间本周三，挪威执政党就是否对奥斯陆申办2022年冬奥会给予财政支持进行了投票，结果反对票胜出，挪威政府于是撤销了对奥斯陆申报冬奥的财政支持。此前，由于担忧申办冬奥会花费太大，少数党派早在4个月前就投票反对奥斯陆申办冬奥会。同时有超过50%的挪威民众都不支持申办冬奥会。 "我本来是期待能得到另外一个结果的"奥斯陆市长斯蒂安(Stian Berger Roesland）说。挪威首相索尔贝格(Erna Solberg）在接受挪威NRK电视台采访时说："申办冬奥大约需要350亿克朗(克朗是挪威货币，350亿克朗约合54亿美元)，花费巨大，另外民众的热情也不高，申办工作自然不能继续。" 最初共有六座城市要申办2022年冬奥会，包括瑞典的斯德哥尔摩、波兰的克拉科夫、乌克兰的利沃夫、挪威的奥斯陆、中国的北京以及阿拉木图。不过随着四个城市退出，目前仅剩下阿拉木图和北京两座城市竞争了。 2015年7月31日，在马来西亚吉隆坡举行的第127届国际奥委会全体大会上将选举产生2022年冬奥会的最终主办城市。