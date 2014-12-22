纳扎尔巴耶夫总统阐述申办2022年冬奥会原因

哈通社阿斯塔纳12月22日电，纳扎尔巴耶夫总统昨晚在总统府接受国内主流媒体代表集体采访时，阐述了我国申办2022年冬奥会的原因。

"申办奥运会可提高阿拉木图与哈萨克斯坦的知名度，很多人认为承办奥运会会造成巨大损失，对此我考虑了很多，也征求了很多人意见，但是有几点我们需要重视，首先，阿拉木图具有优越的自然条件，有着世界水平的跳台滑雪场，2011年亚冬会期间我们建成了冬季两项运动馆，2017年我们将举行大学生冬奥会，可容纳1.2万人的训练与比赛场馆建设工作也接近尾声，"纳扎尔巴耶夫说。 纳扎尔巴耶夫表示，国际奥委会允许两个城市共同承办奥运会，"我们将在阿斯塔纳举行室内项目，仅剩下奥运村建设工作，我们计划在阿拉木图为高等院校学生建宿舍楼，而奥运村的建筑刚好在比赛结束后在这方面发挥作用。"纳扎尔巴耶夫说。 纳扎尔巴耶夫说， "阿拉木图是哈萨克斯坦的金融中心，如果需要将阿拉木图发展成国际金融中心，我们需提高城市的知名度，就像阿斯塔纳通过举办欧安组织峰会和亚冬会提高了知名度，我们不能说举办大型赛事一点钱都不花，可能是500亿、400亿也许是300亿美元，现在资金充足，奥运会后奥运村场馆也可以充分利用。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：阜博/审校：林海）