马明指示在2022年底前完成大阿拉木图外环公路项目

哈通社/阿拉木图/7月2日—哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明1日前往阿拉木图市进行工作视察，对«大阿拉木图»外环公路建设工程项目进展情况进行了了解。

大阿拉木图外环公路项目是哈萨克斯坦和中亚公私合作领域的重大道路建设基础设施项目，项目总价为1500亿坚戈，由欧洲复兴开发银行、伊斯兰开发银行、欧亚开发银行赞助。特许经营协议于2018年签署，为期20年。经营商包括阿尔希姆阿拉尔科公司（Алсим Аларко）、麦基尔因沙特公司（Макйол Иншаат）等五家土耳其和韩国联合公司。

项目将修建符合I技术标准的6车道，此外还包括立交桥、交叉口、桥架等，公路总长为66公里。

项目的实施将提高交通服务质量，确保交通安全，减少道路交通对环境的负面影响。项目启动后，过境货车流量将达到3.8万辆/日，中欧货运量有望增加。项目施工人员约1600人，设备约600台。

完成视察后，总理指示加快建设工作，提前两年，即2022年底前完工，确保所有质量标准。

«大阿拉木图外环项目的建设不仅对阿拉木图地区的发展具有重要意义，且对哈萨克斯坦过境和运输潜力的发展也具有重要意义，»马明说。





【编译：达娜】