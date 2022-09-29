哈萨克斯坦正在举行《月刃斧-2022》大型多兵种联合军事演习

哈通社/阿斯塔纳/9月29日 – 哈萨克斯坦东部、西部、中部和南部军区所有兵种作战单位，以及独联体快速反应部队，正在参加在哈萨克斯坦组织举行代号为《月刃斧-2022》的大型多兵种联合战略-参谋演习。

据国防部消息，演习第一阶段，总指挥部明确了演习期间各部队的演练项目计划方案。在领土防卫部队的参与下开展了预备役人员的征召组织演练，以及各部队之间的相互协同训练。

按照演习计划，演习第二阶段于2022年9月26日启动，并计划持续至10月8日。第二阶段中，在这一大型战略-参谋演习框架下，哈国多地将持续开展一系列多兵种共同参与的技战术演习项目。各兵种参演部队，将在演习中完成由总指挥部下达的各项演习任务。

在这些演习当中，也将包括由集安组织快速反应部队参加的三场军事演习：«相互行动-2022»、«搜索-2022»和«梯队-2022»。

上述演习根据集体安全条约组织国防部长理事会和安全理事会秘书委员会 2018 年 11 月 8 日的决定，每年在某一成员国境内定期举行。

其中，«梯队-2022»军事演习旨在检验军事力量的后勤保障能力。包括铁路运输、燃料和弹药补给、医疗和食品供应等。

«搜索-2022»主要检验成员国武装力量侦查单位的战场侦查和任务组织完成能力。

«相互行动-2022»则着眼于通过集安组织联合部队的相互协作，及时遏制在中亚地区爆发的武装冲突。

【编译：木合塔尔·木拉提】