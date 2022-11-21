总统选举2022：美国观察员表示哈萨克斯坦青年将选票投给了期望

哈通社/阿斯塔纳/11月21日--国际税收与投资中心主席、来自美国的国际观察员丹尼尔·维特就哈萨克斯坦于11月20日举行的2022年非例行总统选举发表了评论。

美国观察员表示，看到了4个投票站结束投票工作的过程，成为了自由且公正选举的观察员。

-国际和哈萨克独立观察员们也证实了这一点。当地观察员的平均年龄在35岁以下。 星期六，我们也会见了候选人代表，并且提出了“本次选举过程的组织是否公平？”这一问题，得到的答案都是“是”。-他说。

据其介绍，国际观察员们通过选民的反馈，了解了整体情况。

-我们通过与不同年龄段选民的交谈发现，青年选民抱有很高的期望。我想优先讨论年龄在35岁以下的青年人的看法。他们不认为稳定、安全和独立是自然就会有的社会福利。我想，一月事件就很好地表明了这一点。昨天，他们将票投给了期望，这与选举结果也一致，是投给相信托卡耶夫总统能够兑现诺言并继续进行民主改革的票。我们认为，昨天是朝着民主迈出的决定性一步，相信其他观察员也统同意这一观点。-他说。

【编译：阿依波塔】