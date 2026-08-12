2022年以来全国煤炭价格最高上涨45%

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦竞争保护和发展署完成对2024—2025年煤炭市场的分析。数据显示，2022年至2025年，全国初级批发市场居民生活用煤价格平均上涨30%至35%，能源用煤价格上涨45%。

分析显示，哈萨克斯坦煤炭初级批发市场竞争水平较低，市场集中度较高。在居民生活用煤市场，ERG集团与“Karazhyra”股份公司的合计市场份额从2024年的74.8%降至2025年的67.9%；能源生产企业用煤市场中，“Bogatyr Komir”与“Kazakhmys Coal”的合计份额分别为84.1%和81.6%；工业用煤市场中，ERG集团的市场份额则从62.3%升至69.1%。

竞争保护和发展署指出，市场高度集中主要与煤炭资源获取渠道有限有关。目前主要煤矿资源已由现有市场主体持有，同时行业内存在期限长达25年及以上、并可进一步延长的长期合同。

针对当前市场状况，该署提出一系列措施，包括对能源用煤和居民生活用煤价格实施调控，将通过商品交易所销售的煤炭比例提高至52%，并进一步推动相关交易数字化。

分析还指出，煤炭出口专有权分配以及铁路运输计划协调等环节仍存在透明度不足的问题。对此，该署建议进一步明确煤炭出口相关市场准入标准，为市场主体创造平等竞争条件，并提高“哈萨克斯坦国家铁路”股份公司铁路基础设施运力信息的透明度。

此前，该署在2022年的煤炭批发市场调查中认定“Karazhyra”股份公司违反反垄断法律，并处以8740万坚戈行政罚款。目前相关法院判决已经生效，罚款已缴纳，垄断所得也已全额收归国有。

竞争保护和发展署表示，如下一阶段发现垄断定价行为，将依法对相关市场主体采取反垄断措施。