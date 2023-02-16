2023年1月哈萨克斯坦工业生产指数为101.4%

哈通社/阿斯塔纳/2月16日--据国家统计局消息，2023年1月，哈萨克斯坦工业生产指数为101.4%。

数据显示，2023年1月，我国工业产值达36530亿坚戈。

其中，采矿和采石业产值为18810亿坚戈，占工业总产值的51.5%；加工业产值为14700亿坚戈，占40.3%。

报告期内，电力、燃气、蒸汽、热水和空调供应量增幅较大（104.5%）。

原油（101%）、除了铁以外的矿石（109.1%）、其他矿产（107.6%）产量的增加​​使2023 年 1 月采矿和采石业工业生产指数达101.2%

报告期内，制造业产量增长1.6%。同时，食品 (109.8%)、饮料 (133.2%)、烟草制品 (121.3%)、纺织品 (125.5%)、精炼石油产品 (112.8%)、化工产品 (110, 6%)、基本医药产品和药物制剂（151%），汽车产量（127.5%）均有所增加。

今年1月，橡胶和塑料产品的产量下降 3.6%，其他非金属矿物产品的产量下降 5%，冶金工业的产量下降7.4%

全国14个地区的工业产量呈增长趋势。