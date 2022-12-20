政府会议审议通过2023-2027年地质勘探发展理念

哈通社/阿斯塔纳/12月20日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫20日主持召开政府工作会议，审议讨论了2023-2027年地质勘探发展理念（草案）。

生态、地质和自然资源部部长塞热克哈里·布列克舍夫介绍称，2023-2027年地质勘探发展理念主要目标是创造条件，为矿产勘探吸引更多投资。他同时表示，针对地质勘查行业现存的主要问题，拟从以下四个方面开展工作。一，提高地质勘探有效性，扩充矿产原料基地；二，推进地质勘探领域数字化、信息化；三，加大科研和人员保障力度；四，发展基础设施建设。

据工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫称，在2023-2027年地质勘探发展理念框架下，拟简化获得地下资源开发利用许可证程序，使投资者与授权机构之间业务流程实现完全自动化，确保固体矿产勘探和生产许可​​证颁发领取过程公开透明。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫表示，哈萨克斯坦在矿产资源规模和多样性方面居于世界前列。然而，这一优势并没有得到充分利用。近年来，矿产资源开发利用进度明显放缓。

-工业原材料需求的不断增长要求矿产资源基地的综合开发，寻找新的有潜力的矿床。-阿里汗·斯马伊洛夫称。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，必须创造条件，加大地质勘探领域招商引资力度。新近成立的国家地质局，将为投资者提供全方位服务支持。KAZNEDRA信息平台已投入运行。矿产开发利用领域法律法规框架已彻底改变。这将确保以更具竞争力的方式获取地底地质信息，加强对开发者权利的保护。新的许可程序将大大减少相关许可证件获准期限。

经会议投票表决，2023-2027年地质勘探发展理念获得批准。阿里汗·斯马伊洛夫指示生态、地质和自然资源部会同国家有关部门，确保其有效落实。

【编译：阿遥】