2023年哈国GDP增速将达到4%

哈通社/努尔苏丹/9月8日 – 国家经济部预计2023年哈国GDP增速将达到4%。

哈萨克斯坦国家经济部副部长阿扎玛特·阿姆林8日表示，根据国际金融组织的一致预测，2022年世界石油价格预计将保持在每桶104.2美元的水平，而2023年的全球经济增速预计为3%。

副部长表示，这些预测是根据根据2021年经济增长的最终数据、国际金融组织对世界经济增长的预期和出口商品价格等因素统合做出的。

国家经济部根据国际经济形势和国内外相关经济指数的变化，制定了哈萨克斯坦2023~2027年的经济发展预期。该预期对经济形势可能的发展情况设定了三种情景，即乐观、基准和悲观预测下的经济情况预期。

预测中指出，在基准情境的预测下，设定国际油价为85美元/桶。预期在此条件下，国内生产总值的年均实际增长率将达到 3.9%，通胀率在2023年将保持在7.5~9.5%的水平，2024年下降至4~5%，2025~2027年下降至3~4%。

在基准预期当中，实际 GDP 增长有望在2027 年增速至 4.2%，名义GDP将从120.7万亿坚戈增加到176万亿坚戈。

届时预计所有基础经济部门都将实现正增长。

国家经济部副部长还表示，2023年石​​油产量将达到9260万吨，2027年增至9990万吨。根据央行预测，出口将从809亿美元增至846亿美元，进口将从457亿美元增至535亿美元。