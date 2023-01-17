哈萨克斯坦在2023年大冬会上夺得第二枚金牌

哈通社/阿斯塔纳/1月17日 – 哈萨克斯坦运动员丹尼尔·瓦西里耶夫在美国纽约普莱西德湖举行的2023年冬季世界大学生运动会上，为哈萨克斯坦夺得了一枚金牌。

据Sports.kz消息，丹尼尔·瓦西里耶夫在跳台滑雪项目的比赛中，第一轮以127.2分位居第一位，在第二轮更获得了130.1分，奠定胜局。

两轮比分相加后，丹尼尔·瓦西里耶夫的总成绩为257.3分，超过了澳大利亚选手马克西米利安·林赫（251.4分）和蒂蒙·帕斯卡尔·卡霍费尔（248.8分），获得第一名。

其他参加跳台化学项目的哈萨克斯坦运动员的成绩分别为：

谢尔盖·特卡琴科 第7名 220.9分

尼基塔·德维亚特金 第9名 216.2分

斯维亚托斯拉夫·纳扎连科 第20名 147.3分

马赫詹·阿曼凯德吾勒 第21名 144.5分

值得一提的是，瓦西里耶夫的金牌，是哈萨克斯坦代表团在本届大冬会上获得的第二枚奖牌。

在此前的大冬会冬季两项男子15公里个人赛中，哈萨克斯坦选手瓦迪姆·库拉莱斯以42分37.4秒的成绩夺冠。

2023年冬季世界大学生运动会于美国当地时间2023年1月12至22日举行，共设12个大项86个小项，分别为高山滑雪、冬季两项、越野滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、短道速滑、花样滑冰、冰壶、冰球9个常设项目以及跳台滑雪、北欧两项、速度滑冰3个选设项目。

哈萨克斯坦共派出78名运动员，参加10个运动项目的角逐。其中，14名运动员将参加滑雪项目的比赛，而短道速滑运动员为12名、冬季两项9名、花样滑冰和速度滑冰6名、单板滑雪和高山滑雪，以及跳台滑雪和北欧两项参赛运动员各2名。此外，共有23名运动员参加冰球赛。

【编译：木合塔尔·木拉提】