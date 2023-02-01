2023年将是哈萨克斯坦地方议会制度成立三十周年

哈通社/阿斯塔纳/2月1日 – 2023年，哈萨克斯坦马斯利哈特（地方议会）将迎来这一重要地方自治机构组建的第三十周年。

1993年12月9日，哈萨克斯坦议会批准通过了《哈萨克斯坦共和国地方机关及其行政机构法》。

该法案首次明确了地方议会机构的性质。

根据这一法案的规定，对原苏联哈萨克斯坦苏维埃社会主义加盟共和国时期在个州、市、县建立的委员会进行了全面的更新重组，建立了全新的地方议会制度，即——马斯利哈特。

1994年3月7日，哈萨克斯坦举行了首次马斯利哈特议员选举。

从这一天开始，马斯利哈特作为地方自治的主要机构，获得了在法律框架内保障本地人民针对各类政策行使自由意志和意愿的权力。

此后，马斯利哈特议员们积极参与区域经济的多元化发展，使各自负责的地区走上了新的发展道路，并协助确定了国家发展的新方向。马斯利哈特批准并监督地方政府制定的经济计划和社会方案，监督预算的执行情况，高度重视对农村发展计划的实施。

2007年，哈萨克斯坦通过宪法修正案进一步加强了马斯利哈特的权力范围，并将其议员的年限从4年增加至5年一届。地方政府负责人的任命，以及相关职能机构的年度报告等，也需要获得地方议会的认可方能获得通过。

而根据2022年采取的新政策，马斯利哈特将开始采用新的混合选举制度。这种新模式为独立选举人成为地方议会议员创造了机会，也使得这一机构将能更加广泛的代表当地各领域人民的意愿。

总体而言，马斯利哈特成立至今，积极参与实施旨在社会民主化的经济和政治改革，加强人民与政府机关之间的关系，致力于提高公民的生活水平。

可以说，马斯利哈特是在当今哈萨克斯坦的形成中发挥了特殊作用的重要地方自治机构。

【编译：木合塔尔·木拉提】