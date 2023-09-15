国家元首参观“世博中亚-2023”展会

哈通社/阿斯塔纳/9月15日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和阿塞拜疆总统于9月14日参观了中亚商品生产展会各参展国国家馆。

来自冶金、化工、轻工、制药、建筑、汽车、农业机械等行业的130多家哈萨克斯坦企业亮相展会。





在哈萨克斯坦国家馆，参观者可以一览众多国产商品，包括化肥、铝制品、珠宝、医疗设备、航天器模型、计算机、电信设备、无人机、建筑材料、服装、药品、医疗设备等。

哈萨克斯坦制造的医疗设备VibroLUNG引起了来宾们的浓厚兴趣。这一设备由BARK Technology公司研发，专用于治疗肺部疾病。截至目前，哈萨克斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、白俄罗斯、巴拿马、阿联酋和新加坡主要医疗机构都已购置此设备。





与此同时，展会还展出了40多款国产汽车，包括20款轿车、10款农用车、7款专用车、2款巴士以及军用装甲车等。





在参观期间，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙总统赠送了来自哈萨克斯坦的礼物，包括一辆由QazTehna公司生产的校车和3套VibroLUNG医疗设备。

























【编译：阿遥】