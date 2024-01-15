2023年有21 325名归国哈侨获得血亲同胞身份

统计数据显示，自1991年独立以来，已有112.83万名世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。

去年移民哈萨克斯坦的外籍哈萨克族中，超过半数（50.3%）来自乌兹别克斯坦，21.5%来自中国，10.2%来自蒙古国，9.2%来自土库曼斯坦，6.8%来自俄罗斯，2%来自其他国家。

截2024年1月1日，移民哈萨克斯坦的境外哈萨克人中，有60.2%为适龄劳动力人口，30.9%为未成年人，8.9%为退休人口。

归国同胞适龄劳动力人口中拥有高等学历者占15.3%，专科学历者占32.4%，高中学历者占44.3%。

归国同胞可以自由选择在全国各地定居。

同时，政府确定了以下劳动力短缺地区作为«血亲同胞»接纳地：阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、东哈州和北哈州。

截至2024年1月1日，以上地区接纳的«血亲同胞»数为2337个，符合这些地区的接纳配额。

在上述定居地区的«血亲同胞»将获得国家补贴支持，包括搬迁补贴和房租、水电费补贴。搬迁补贴为一次性资金援助，户主和家庭每个成员可获得70倍按月计算指数的资金援助（2023年为24.15万坚戈）。房租和水电费补贴为每月资金援助，期限为一年，每月可提供15至30倍按月计算指数的资金援助（2023年— 5.17万坚戈至10.35万坚戈）。

2023年，相关部门为获得血亲同胞身份的归国同胞们提供了各类支持措施。具体来说，735人获得了稳定就业机会，2126人获得了一次性补助，694名同胞获得租房补贴。

同时，为鼓励移民前往哈国北部地区定居，还制定了旨在支持地方企业雇佣移民的制度性支持措施。

政策框架下，还将为移民北方地区的居民提供一定金额的补贴款，用于支付购买、建造住房的部分成本，或偿还住房贷款的首付款等。

根据早前报道， 哈萨克斯坦已进一步简化《血亲同胞》身份获取规则。当前，外籍哈萨克族裔同胞可在哈萨克斯坦驻各国使馆通过《单一窗口》模式提交申请。

新的申请机制已经以试点模式在多个哈国驻外使馆实施。消息称，这项新机制将为外籍哈萨克族同胞在不入境哈国即可获取《血亲同胞》身份创造可行性，并进一步为这些同胞来哈生活、工作、获取房产等予以更多的便利。目前为止，已收到6203份申请。

【编译：阿依波塔】