2024年“搞笑诺贝尔奖”新鲜出炉

（哈萨克国际通讯社讯）据中新社援引综合消息：当地时间12日，2024年“搞笑诺贝尔奖”(Ig Nobel Prize)在美国麻省理工学院(MIT)颁发，得奖研究包括“发现哺乳动物可通过肛门呼吸”“观察死鳟鱼游泳能力”“许多以寿命最长而闻名的人生活在出生和死亡记录保存不善的地方”等十项研究。

英国《卫报》称，“搞笑诺贝尔奖”旨在表彰那些“先让人发笑，然后再让人思考”的成就，“不要把它们与下个月将在瑞典颁发的奖金更丰厚、足以改变职业生涯的诺贝尔奖混为一谈”。

据此前报道，瑞典皇家科学院宣布2024年的诺贝尔奖将于10月7日至14日陆续公布。

“搞笑诺贝尔奖”的创办人、科学幽默杂志《不可思议的研究年鉴(Annals of Improbable Research)》编辑马克·亚伯拉罕斯(Marc Abrahams)在接受美联社采访时称，“当一些政客试图把合理的事情变得疯狂时，科学家们却发现了一些听起来很疯狂但实际上却很有意义的事情”。

2022年，“搞笑诺贝尔奖”本身还获得了海因茨·奥伯胡默奖(Heinz Oberhummer Award)，以表彰其“杰出的科学传播”。

以下是2024年“搞笑诺贝尔奖”的完整名单：

1.和平奖(美国)：因进行实验探讨将活鸽子置于导弹内部以指导导弹飞行路径的可行性。

2.植物学奖(德国、巴西、美国)：因发现一些真正的植物模仿邻近的人工塑料植物的形状。

3.解剖学奖(法国、智利)：因研究北半球大多数人的头发是否与南半球大多数人的头发在旋转方向(顺时针或逆时针)上相同。

4.医学奖(瑞士、德国、比利时)：因证明会引起痛苦副作用的假药可能比不会引起痛苦副作用的假药更有效。

5.物理学奖(美国)：因演示和解释死鳟鱼的游泳能力。

6.生理学奖(日本、美国)：因发现许多哺乳动物能够通过肛门呼吸。

7.概率学奖(荷兰、瑞士、比利时、法国、德国、匈牙利、捷克共和国)：因通过理论和350757次实验表明，当你抛硬币时，它倾向于落在与开始时相同的一面。

8.化学奖(荷兰、法国)： 因使用色谱法分离醉酒和清醒的蠕虫。

9.人口统计学奖 (澳大利亚、英国)：因通过侦探式工作发现许多以长寿而著称的人实际上生活在出生和死亡记录管理不善的地方。

10.生物学奖(美国)：因在一只站在奶牛背上的猫旁边爆炸一个纸袋，以探索奶牛如何以及何时喷出牛奶。

据共同网报道，日本研究人员连续18年获得搞笑诺贝尔奖。今年的获奖研究涉及泥鳅在低氧环境下的肠呼吸能力，研究人员从中汲取了灵感，发现对于呼吸衰竭的猪或小鼠，如果从肛门注入溶有大量氧气的液体可以增加血氧。该成果在2021年发表。虽然肛门呼吸难以完全替代肺的功能，但对于出生时无法充分呼吸的新生儿，或许可以成为临时性的供氧手段。今年6月，一项关于对于人体的安全性的试验启动。