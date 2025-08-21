2024年哈萨克斯坦公民出境游近1200万人次 俄罗斯最受欢迎

在独联体国家中，最受欢迎的目的地依次为俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦，这三国合计占全部出境游的近三分之二。专家指出，这与边境通行便利，以及短期出行用于工作、购物或就医的需求有关。

在独联体以外，土耳其是最受欢迎的旅游目的地，2024年赴土耳其的旅行超过80万人次。不过，分析人士指出，2025年土耳其在哈萨克斯坦人夏季出行清单中的地位有所下降。其次是中国和阿联酋。其中，中国海南的海滨度假和阿联酋迪拜的休闲旅游尤其受到青睐。埃及、泰国和越南同样保持了较高人气，而格鲁吉亚因免签政策和美食旅游逐渐走俏。

出境游客中，25—44岁人群最为活跃，出行超过500万人次。家庭旅游同样普遍，14岁以下儿童出行量达150万人次。

就旅行时长来看，一半的游客选择为期一到两天的短途旅行，多为邻国的购物、工作或医疗目的。另有约170万人选择为期一周的度假行程。超过110万人的出境游持续两周至三个月，主要与学习、工作或治疗相关；而近45万人次的旅行超过三个月，反映出持续的迁移与留学趋势。

【编译：达娜】