2024年国情咨文以来 哈萨克斯坦发生了哪些变化？

随着2025年新国情咨文的临近，哈通社与专家共同回顾了过去一年在总统指示下各经济领域取得的成就。

经济表现亮眼

2024年国情咨文为多项重大举措的启动奠定了基础，成效已逐步显现。2025年上半年，哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）增长6.2%，创下过去12至14年来的最高纪录。其中，实体经济和非石油部门增长8%，服务业增长5.2%，成为经济增长的主要驱动力。投资活动显著增强，制造业投资增长86.2%，交通运输业增长32.8%，教育和医疗等社会领域也实现大幅增长。

Фото: Kazinform

经济学家拉苏尔·雷斯曼别托夫（Rasul Rysmambetov）表示，经济持续增长将激发社会乐观情绪。他指出：

“按人均GDP计算，哈萨克斯坦已成为独联体国家中的领跑者。此外，国际评级机构标准普尔将哈萨克斯坦经济展望从‘稳定’上调至‘积极’，这意味着未来可能进一步提升信用评级。持续2至3年的经济增长将显著提振社会信心。”

政府数据显示，2025年1月至7月，贸易额增长8.6%，同期投资增长37%，达到4380亿坚戈。

教育现代化与社会项目

2024年国情咨文提出教育领域现代化，启动了“舒适学校”国家项目，计划到2025年底建设217所现代化学校。此外，人工智能（AI）在公共管理中的应用得到加强，推动数字化转型，减少影子经济、降低行政壁垒并提高预算支出的透明度。

在农业领域，国情咨文强调发展农业综合体，确保粮食安全、就业和出口潜力。2025年1月至7月，农业总产值增长3.7%，达2.4万亿坚戈，畜牧业和种植业均实现增长。农业固定资产投资达4427亿坚戈（增长26.5%），食品生产投资达1042亿坚戈（增长48%）。

为支持本土企业，政府扩大了中小企业融资渠道，增加优先采购本地产品的政府订单，并引入长期采购合同，确保对哈萨克斯坦产品的稳定需求。

“清洁哈萨克斯坦”环保运动吸引了超过1000万民众参与，为提升环保意识和现代化环境监管注入了新动力。

劳动力市场与职业技能

哈萨克斯坦总统直属战略研究所（KISI）指出，2024年国情咨文重点关注提升国家劳动力潜力。面对人口持续增长和经济数字化的双重挑战，2025年被宣布为“职业技能年”，启动了旨在提升工人职业声望和技术职业教育的重大改革。

根据劳动和社会保障部数据，未来五年，哈萨克斯坦将需要160万名新专业人才，其中40.3万为技术工人。目前，130万人在技术岗位就业，占劳动力市场的40%。然而，该领域存在技能质量不高、毕业生就业率低及企业参与双元教育不足等问题。为此，技术职业教育（TiPO）的生均经费翻倍，以提高教师薪资和改善教学设施。

经济结构转型

政治学家、“欧亚监测”分析研究中心主任阿利别克·塔吉巴耶夫（Alibek Tazhibaev）表示，过去一年的经济表现表明，2024年国情咨文的政策措施成效显著。他指出：

“GDP数据反映了经济多元化及向更可持续模式的转型，传统产业与新兴增长点并存。建筑和交通行业正成为经济现代化的引擎，体现了应对未来挑战的结构调整。”

为改善营商环境和投资气候，政府推出“Öрлеу”优惠贷款计划，重点支持制造业、农业加工、物流和社会领域。战略研究所经济政策分析部主任安娜·阿尔尚斯卡娅（Anna Alshanskaya）表示，数字化技术加快了政企互动、降低了成本并提升了透明度。例如，eGov Business移动应用作为数字助手，为企业家提供支持。

Фото: из личного архива А.Альшанской

欧亚交通枢纽

在交通物流领域，哈萨克斯坦积极落实总统关于巩固其作为欧亚关键交通枢纽地位的指示。国情咨文提出与中国、阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其等国合作，发展跨里海国际运输路线（TMTM）。目前，约1.3万公里公路正在维修，同时建设如阿斯塔纳-阿尔卡雷克-托尔盖-伊尔吉兹（“中部-西部”项目）和贝纽-萨克萨乌利等战略路线。铁路领域新增1300公里线路，提升网络运力并促进跨境运输。

塔吉巴耶夫指出，机场和阿克套、库雷克港口的终端正在升级，引入多式联运解决方案。跨里海路线货运量增长62%，达450万吨，计划到2028年增至1000万吨，显示出哈萨克斯坦快速响应全球伙伴对欧亚运输路线的需求。

Фото: Kazinform

2025年国情咨文展望

专家预计，2025年总统国情咨文将聚焦以下战略方向：持续推进数字化和人工智能应用，巩固其在公共管理和经济调控中的成效；发展国内消费市场，推动高附加值产品生产以提升全球竞争力；在外部风险加剧的背景下，加强粮食、能源和交通安全；以及深化医疗、教育和环保领域的社会改革，以适应新形势和国际趋势。

阿尔尚斯卡娅强调：“人力资本是任何经济体的核心资源。优先任务应包括提供优质教育、适应新形势的劳动力市场调整及发展新型就业形式。”

因此，2025 年战略将是平衡发展路线的合理延续，其中高经济增长率将与国家政策的可持续性和社会导向相结合。

【编译：木合塔尔·木拉提】