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2024年前7月哈萨克斯坦实际贸易量指数为104.9%
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局公布了今年1-7月份国内贸易数据。
2024年1-7月，哈萨克斯坦实际贸易量指数为104.9%。其中，批发贸易量占67.4%，而零售贸易为32.2%。
报告期内，零售贸易额达10.6539万亿坚戈，较2023年同期增长5.9%。贸易企业商品零售额达7.6233万亿坚戈，较2023年同期增长6%。
数据显示，食品商品在零售总额的占比为30.8%，而非食品商品为69.2%。
截至2024年8月1日，零售贸易企业商品库存成交量达1.6053万亿坚戈，交易日为64天。
阿拉木图和阿斯塔纳市分别占据国内零售业贸易总额的32%和12.9%，而卡拉干达州和东哈州分别占7.4%和6% 。
2024年1-7月，批发贸易额达22.3033万亿坚戈，较2023年同期水平增长104.4%。在批发营业额结构中，非食品，以及工业和技术用途产品占主导地位（79.7%）。
截至2024年8月1日，零售贸易企业商品库存成交量达2.1747万亿坚戈，交易日为39天。
阿拉木图市和阿斯塔纳市分别占据国内批发贸易总额的36.8%和15.8%，而阿特劳州和卡拉干达州分别占15.6%和6.2% 。
【编译：小穆】