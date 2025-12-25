2024年生活质量指数发布：哈萨克斯坦民众生活满意度与安全感显著提升

该指数涵盖了经合组织选定的系列关键指标，用以衡量一个国家的发展水平。它不仅关注居民的物质及经济福祉，还兼顾了与人类潜能增长密切相关的社会维度。数据显示，哈萨克斯坦在多项关键指标上取得了积极进展。

据国家统计局数据，2024年哈萨克斯坦居民的“社会支持满意度”（即深信在困难时刻能够获得他人依靠的信心）达到了93.3%。相比之下，经合组织成员国的平均水平为91%。

在“生活满意度”这一主观感受指标中，哈萨克斯坦民众给出的平均分为7.6分（满分10分）。受访者表示，在日常生活中感受到积极情绪的频率明显高于消极情绪。该项指标的经合组织平均水平为7.3分。

在就业领域，2024年哈萨克斯坦的“长期失业率”（即失业一年以上的人口占比）下降了0.2个百分点，目前仅为1%。全国劳动年龄人口的就业率超过80%，高于经合组织78%的平均水平。同时，每周工作超过50小时的“过度加班”人口比例降至2%，较上年减少0.4个百分点，远低于经合组织7.1%的平均值。

在“安全感”指标方面，根据针对执法机关信任度及公共安全的民意调查，高达93.9%的受访者表示在夜间单独出行时感到安全。这一数据显著高于经合组织74%的平均水平。

据悉，经济合作与发展组织是由致力于民主原则和发达市场经济的国家组成的国际组织，其核心目标是推动旨在实现可持续经济增长和提高成员国生活水平的协调政策。目前经合组织共有包括德国、加拿大、日本、英国、美国、法国、挪威、瑞典等在内的38个成员国。

【编译：阿遥】