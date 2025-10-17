气象组织警告：2024年温室气体排放创新高

二氧化碳水平创新高

自1960年代以来，二氧化碳增长速率已达三倍，从2011年至2020年的十年间，年均增幅从每年0.8ppm加速到每年2.4ppm。从2023年到2024年，全球二氧化碳平均浓度飙升了3.5ppm，这是自1957年开始现代测量以来的最大增幅。

二氧化碳年度排放总量中约有一半滞留在大气中，其余被地球陆地生态系统和海洋吸收。然而，这种存储并非永久性。随着全球气温上升，较高温度下溶解度降低，海洋吸收的二氧化碳减少，同时，陆地碳汇遭受多种影响，包括可能出现的更持久的干旱。

在厄尔尼诺年份，二氧化碳水平往往会上升，因为陆地碳汇的效率会因植燥和森林火灾降低，2024年亚马孙和南部非洲的异常干旱和火灾印证了这一点。

《世界气象组织温室气体公报》称，人类活动的持续二氧化碳排放和野火激增，加上陆地生态系统和海洋等碳汇的吸收减少 ，共同导致了二氧化碳水平居高不下，而这可能导致气候恶性循环。加上2024年厄尔尼诺现象强劲，是有记录以来最热的一年。

同时，由于二氧化碳在大气中的寿命很长，排放不仅影响当今全球气候，这种影响还会持续数百年。

其他温室气体排放不容乐观

甲烷和一氧化二氮的浓度也达到创纪录水平，这是与人类活动相关的第二和第三重要的长寿命温室气体。

在长寿命温室气体对气候变暖的影响中，甲烷约占16%，其寿命约为9年。约40%的甲烷由气候敏感型自然源（如湿地）排放到大气中，约60%来自人为来源，如养牛、水稻种植、化石燃料开采、垃圾填埋和生物质燃烧。

2024年全球平均甲烷浓度为十亿分之1942（ppb），比工业化前（1750年前）水平增长了166%。

一氧化二氮是第三重要的长寿命温室气体，既来自自然源，也来自生物质燃烧、化肥使用和各种工业过程等人类活动。

2024年全球平均浓度达338.0ppb，比工业化前水平增长了25%。

呼吁加强监测

气象组织副秘书长巴雷特警告，二氧化碳和其他温室气体捕获的热量正在加速气候升温，导致更多极端天气。减少排放不仅事关全球气候，对经济安全和社区福祉也至关重要。

温室气体公报协调员塔拉索娃表示，持续并扩大温室气体监测是支持此类行动的关键。由于人们关切陆地和海洋碳汇的有效性逐步降低，滞留在大气中的二氧化碳量增加，全球变暖加速，而持续并加强温室气体监测对于理解这些循环步骤至关重要。

《世界气象组织年度温室气体公报》是世界气象组织的旗舰科学报告，现已出版21期。这份最新公报为11月在巴西贝伦召开的联合国气候变化大会提供权威科学信息，会议将致力于逐步加强气候行动。