    21:22, 12 9月 2025 | GMT +5

    2024年卡拉恰甘纳克油田为哈萨克斯坦带来32亿美元的收入

    哈萨克国际通讯社讯）2024年，卡拉恰干纳克项目成为哈萨克斯坦预算的主要贡献者之一。专家认为，国家收入与股东收入之间的差额得到了解决，有利于国家。

    Фото: psa.kz

    据naryk.kz消息，卡拉恰甘纳克油田每年生产超过1100万吨稳定凝析油。该项目根据最终版本的《产量分成协议》运营。根据该协议，哈萨克斯坦将获得20%至80%的“盈利石油”份额。具体份额大小取决于项目成本收回后的客观性指数。

    国家收入

    2024年，项目运营商卡拉恰甘纳克石油作业公司(KPO)向国家基金转移了1.1万亿坚戈（约合24亿美元）。此外，股东还缴纳了8亿美元的企业所得税。因此，哈萨克斯坦预算共计获得了32亿美元的收入。

    股东份额

    KPO股东（包括哈萨克斯坦国家石油天然气公司）的净利润为14亿美元。这意味着，70%的利润归哈萨克斯坦所有，30%归股东所有。直到2009年，情况才有所转变：由于成本尚未完全收回，70%的收入归外国投资者所有，30%归哈萨克斯坦所有。

    值得一提的是，2024年，田吉兹雪佛兰公司的亏损扩大，净利润大幅下降。总体而言，田吉兹雪佛兰公司的总收入为189亿美元。这一数字略低于2023年的194亿美元，与2022年的238亿美元相比也有显著下降。

    【编译：小穆】

