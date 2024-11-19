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    09:12, 19 11月 2024 | GMT +5

    2024年WorldSkills全国职业技能大赛：108人荣获桂冠 将赴丹麦参加EuroSkills大赛

    哈萨克国际通讯社讯）2024年哈萨克斯坦WorldSkills全国职业技能大赛的最终成绩今日揭晓。本次大赛共有超过550名通过区域选拔的职业学院学生参赛，他们在30个职业技能领域展开了为期三天的比拼。

    108 человек победили на чемпионате WorldSkills Kazakhstan
    Фото: Минпросвещения РК

    比赛期间，558名专家对选手的专业技能进行了评审。

    哈萨克斯坦教育部部长哈尼·比森巴耶夫表示，WorldSkills赛事不仅能够挖掘技术人才的潜力，还能显著提升其职业竞争力。他强调了引入新技术和培养市场紧缺专业人才的重要性。

    本次比赛共评选出108名获胜者，涉及电气安装、砖石砌筑、信息技术、机器人技术和餐饮服务等领域。选手们总计获得了32枚金牌、37枚银牌和39枚铜牌。

    在团队总分排名中，阿斯塔纳和阿拜州代表队表现优异，位居榜首。获胜者还获得了多家知名企业的工作邀请，并将代表哈萨克斯坦参加在丹麦举行的EuroSkills欧洲技能大赛。

    值得一提的是，目前，哈萨克斯坦全国共有772所职业学院，在校学生超过56.5万人，其中70%攻读技术类专业。

    【编译：达娜】

    标签:
    教育 教育部 哈萨克斯坦
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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