2024年WorldSkills全国职业技能大赛：108人荣获桂冠 将赴丹麦参加EuroSkills大赛

比赛期间，558名专家对选手的专业技能进行了评审。

哈萨克斯坦教育部部长哈尼·比森巴耶夫表示，WorldSkills赛事不仅能够挖掘技术人才的潜力，还能显著提升其职业竞争力。他强调了引入新技术和培养市场紧缺专业人才的重要性。

本次比赛共评选出108名获胜者，涉及电气安装、砖石砌筑、信息技术、机器人技术和餐饮服务等领域。选手们总计获得了32枚金牌、37枚银牌和39枚铜牌。

在团队总分排名中，阿斯塔纳和阿拜州代表队表现优异，位居榜首。获胜者还获得了多家知名企业的工作邀请，并将代表哈萨克斯坦参加在丹麦举行的EuroSkills欧洲技能大赛。

值得一提的是，目前，哈萨克斯坦全国共有772所职业学院，在校学生超过56.5万人，其中70%攻读技术类专业。

【编译：达娜】