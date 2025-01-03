哈国至2025年将新建成1.03亿平米居民住宅

哈通社/努尔苏丹/3月16日 – 哈萨克斯坦将在2025年前完成总面积1.03亿平方米居民住宅项目的交付使用。

工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔穆库洛夫16日在政府例行会议上表示，2021年哈萨克斯坦建筑材料实际生产指数计划为106%，预计其中钢筋混凝土产品产量增加16％、砖块增加15％、水泥增加11％、建筑砂浆增加13％、保温材料增加12.5％、石膏石膏板增加11％。

部长在会上强调指出，根据总统在今年年初的政府扩大会议上提出的要求，建筑行业应着重于提升本地化率。

他表示，截至2025年哈萨克斯坦计划建成交付总面积1.03亿平方米的居民住宅项目。这将为进一步提升建筑材料生产领域国产化率创造条件。

据部长透露，在最主要的24种建筑材料当中，国内企业目前可以完全满足10种材料的市场需求，以及市场对11种材料需求的50%。

而对于油毡、墙纸、洁具等三种建筑材料目前国内企业生产能力仍有较大不足。

«为了确保能够使用国产建筑材料全面覆盖国内市场，我们目前正在与外国跨国公司合作，在哈萨克斯坦开展进口替代产品的生产。»阿塔穆库洛夫说。

据其介绍，哈萨克斯坦企业家联合会与萨姆鲁克-卡泽纳国家基金合作，制订了哈萨克斯坦建筑基础设施发展2025年路线图。

【编译：木合塔尔·木拉提】