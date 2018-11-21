哈通社/阿斯塔纳/11月20日 -- 纳扎尔巴耶夫总统于今日公布的《伟大草原之国的7个优势》文章中指出，应制定旨在研究覆盖古代至现代的各阶段国内外文化遗产的"档案-2025"项目。

纳扎尔巴耶夫总统指出，文章中所提到的问题需要进行全面的研究和讨论。此外，有必要通过多个大型项目落实这些举措。

"独立初期为研究民族历史进行了大规模工作。旨在恢复民族历史史册重要之处的"文化遗产"项目得到成功实施。然而，祖辈们的生活及卓越文明的许多文献资料仍未得到流通。它们仍蕴藏在世界各地的档案中，等待着被挖掘及研究。因此，应制定旨在研究覆盖古代至现代的各阶段国内外文化遗产的"档案-2025"项目。"纳扎尔巴耶夫总统说。

总统强调，由历史学家、文化学家们组成的特别小组应在项目框架下同国内外大型档案库建立系统地及长期的互动，并开展研究工作。

纳扎尔巴耶夫总统表示，这项工具有其重要的意义。应不仅限于收集历史档案，还有必要将历史档案数字化，并保障更好地向公众开放。灌输民族历史方面的自豪感，并从学校阶段深入开展爱国主义教育。对此，学校和地区历史博物馆有必要进行历史考古研究。研究民族历史将为每位哈萨克斯坦公民创造了关于民族历史的统一感。

【编译：冰山】