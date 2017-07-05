日本就2025年世博会申办事宜寻求哈萨克斯坦的支持

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 - 参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫4日在阿斯塔纳会见日哈议会联盟主席、日本自由民主党资深议员河村建夫。

会谈中，托卡耶夫就纳扎尔巴耶夫总统2016年访日期间达成的明确有关"扩大合作伙伴关系"地位的文件的落实，以及新的地缘政治局势下哈日两国间关系将取得新的发展表达了信心。



在谈及两国议会间对话与合作前景的同时，托卡耶夫高度评价了日哈议会友好联盟为两国关系的不断深入发展所做出的贡献。



河村建夫高度评价了2017阿斯塔纳世博会的筹备、组织和举办工作，并强调在中亚举办的世博会具有重要的历史性意义，将为哈萨克斯坦的未来发展带来巨大的帮助。



河村建夫表示，日本正在申请承办2025年世博会，并寻求哈萨克斯坦的支持。



双方还就国际无核武器化和防止核扩散等议题进行了全方位的交流和讨论。



托卡耶夫强调，作为国际无核武器化运动的领军国家，哈萨克斯坦始终高度关注这一问题。



托卡耶夫还就今年8月将于阿斯塔纳举办的帕格沃什科学和世界事务会议的相关情况，向日本议员进行了介绍。





【编译：木合塔尔·木拉提】