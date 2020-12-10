阿尔法拉比大学确定至2025年发展战略

哈通社/努尔苏丹/12月10日 – 哈萨克斯坦阿尔法拉比国立大学至2025年战略发展规划获得批准。

作为哈萨克斯坦首屈一指的国立高等教育学府，阿尔法拉比大学将进入全球高等学府前百强作为自己未来的发展目标。

新的战略发展规划计划通过整合科学、教育和创新，实施一系列具有国家和国际性地位的科研项目（ Al-Farabi Smart University、IT创新集群等），全面提升阿尔法拉比大学在全球范围内的竞争力。

同时，在全球各大知名大学增设更多的法拉比中心，广泛建立阿尔法拉比大学海外分支机构，全面融入全球科学和教育领域，提升哈萨克斯坦高等学府的国际声誉。

在未来的五年内，大学计划提升海外留学生在校数量（达到25%），增加预算规模（提升1.5倍），调高教师工资（提升2倍）。





此外，阿尔法拉比大学在不断提升科学教育的同时，也始终把塑造学生现代化公民意识和到的责任感作为不变的宗旨，为国家和国际社会培养具备高尚道德情操与学术素养的一流人才。

值得一提的是，新的战略规划中，还包括了加强校园基础设施建设，建立世界一流大学校园的计划。根据计划，大学教学设施总面积将进一步扩大，并新建全新的学生宿舍楼。

作为哈萨克斯坦最顶尖的高等学府和哈国多元经济的重要推动力量，在全新的大学4.0模式下，阿尔法拉比大学正在向着建设提供高质量教育出口服务的国际一流研究型大学的方向不断迈进。

【编译：木合塔尔·木拉提】