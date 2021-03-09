哈萨克斯坦已批准至2025年的国家发展计划

哈通社/努尔苏丹/3月9日--据国家经济部新闻消息，根据国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署的总统令，哈萨克斯坦至2025年的国家发展计划已获得批准。

根据总统的指示，该文件由国家经济部和战略规划和改革署共同制定。

至2025年的国家发展计划确定了哈萨克斯坦新经济发展方向的主要任务和参数。 文件提出了在新的经济现实和当前全球趋势的背景下发展关键部门的战略远景，旨在减轻冠状病毒危机影响，并确保可持续、包容和优质经济发展的关键政策准则。

消息称，该计划将为旨在改善人民生活水平的根本性机构和部门改革奠定基础。具体战略指标详细地图是国家计划的重要组成部分。要实现这一目标，将采取具体措施来增加经济的自给自足、多样化、有针对性的投资、积极促进出口、支持私企业，并通过综合发展形成其新结构。

总的来说，将特别关注改善医疗卫生和教育服务、发展基础设施、有效性就业保障和改善人民生活水平问题。

此外，总统还签署了《关于哈萨克斯坦共和国至2025年的国家优先事项》法令，这是国家计划体系的一项新工具。

国家优先事项包括三个关键领域的10个具体目标：公民的生活水平，机构质量和建立强大的经济。

近期的十大改革领域为：公平的社会政策、负担得起的有效医疗卫生体系、优质教育、保护公民利益的公平和有效的国家、新的治理模式、促进爱国主义、加强国家安全、创建多元化的创新经济、积极发展经贸外交和平衡地区发展。

【编译：阿依波塔】