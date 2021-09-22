哈萨克斯坦将在2025年全面过渡至新国际电话区号

哈通社/努尔苏丹/9月22日 -- 根据国际电信联盟的最新决定，哈萨克斯坦获得了新的国际电话区号——«+997»。

哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛在21日向公众通报了这一消息。

据其介绍，根据国际电信联盟的计划，哈萨克斯坦将从2023年1月开始向新国际区号进行过渡，过渡期为两年。也就是说，在2023年~2025年期间，«+7»和«+997»编码将在哈国同时使用，直至2025年实现全面过渡后，哈国电话号码将不再继续使用«+7»国际电话区号。

巴格达特·穆辛指出，将国际电话区号由«+7»全面过渡到«+997 «，将使哈萨克斯坦能够独立分配国家代码资源，并在用户和服务数量方面扩展国家系统。

部长还表示，目前哈方正在与俄罗斯有关机构就将哈国从国际电话区号区域7当中移出的细节问题进行商议。

国际电话区号，即国际电信联盟根据E.164标准分配给各国或特殊行政区的代码。

自1991年独立至今，哈萨克斯坦一直与俄罗斯共用区域7（即«+7»）代码。而在更换新代码后，哈萨克斯坦将被移入区域9，并获得独属于本国的«+997»代码，不再与其他国家共用。

巴格达特·穆辛在社交媒体上写道：«今后，我国公民向国外拨通电话时，接听电话显示的来电国家为哈萨克斯坦。此外，使用国际数字服务时，位置也将显示为哈萨克斯坦。»

【编译：木合塔尔·木拉提】