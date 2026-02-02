2025年哈萨克斯坦接待游客突破1000万人次 旅游业投资与收入双双强劲增长

其中一批标志性大型项目包括：阿拉木图州的Oi-Qaragai山地滑雪度假区、科纳耶夫市的ASP Arena综合体、阿斯塔纳正在建设的曼达林东方酒店，以及科纳耶夫和奇姆肯特等地多个大型娱乐与酒店综合体。这些项目有力推动了全国住宿设施数量的快速增加。截至2024年，哈萨克斯坦已注册超过4500家面向游客的酒店和度假场所，过去五年增长28.6%。

游客总量稳定攀升，突破千万大关

得益于旅游宣传推广力度加大，以及酒店餐饮（HoReCa）、旅游基地和山地滑雪度假村等设施的持续建设，入境和国内游客数量保持稳步增长。旅游和体育部统计显示，2025年各类住宿设施共接待游客1010万人次，较2024年增长10.8%。

其中，国内旅游占据主导地位。哈萨克斯坦本国公民在酒店等住宿设施的过夜人次达到860万人，同比增长9.9%。外国游客数量约为150万人，增幅达15.8%。

Фото: Миллий статистика қўмитаси

外国游客消费支出显著提升

2025年1月数据显示，外国游客在哈萨克斯坦的人均消费支出同比增长13.5%。游客消费结构日益多元化，除住宿和餐饮外，购物、文化体验活动及娱乐服务成为重要支出项目。

旅游业经济拉动效应持续显现

旅游业的快速发展对交通、酒店餐饮、公共餐饮、零售、导游服务等多个相关行业产生显著乘数效应。国家统计局数据显示，住宿设施提供的服务收入是反映旅游业经济贡献的重要指标。

Фото: Алматы әкімдігі

2025年前三季度，全国酒店、旅馆及青年旅社实现服务收入2680亿坚戈，同比增长19.5%。其中，阿拉木图市贡献最大，收入824亿坚戈，占全国总额约三分之一；阿斯塔纳位居第二，收入550亿坚戈，占比20.5%；阿克莫拉州（以舒钦斯克—布拉拜度假区为主）排名第三，收入263亿坚戈。

从长期趋势看，住宿业服务收入实现跨越式增长：2019年底为1205亿坚戈，到2024年底已增至2998亿坚戈，五年间增长超过1.5倍。

Фото: Алматы әкімдігі

阿拉湖区开发提速 基础设施建设获重点支持

未来几年，阿拉湖旅游区将成为重点开发区域。不过，目前该地区仍面临吸引更多国际游客的瓶颈，包括岸线加固问题、电力供应不稳定、多数旅游基地缺乏集中污水处理系统和集中供水等基础设施短板。

Фото: Абай облысы әкімдігі

为加快解决这些问题，2025年国家预算对阿拉湖旅游区投入资金较上年翻番以上，达到24亿坚戈。主要资金投向包括：

区域景观美化及环境整治：7.554亿坚戈；

建设救援站：5.643亿坚戈；

道路及街区修复：2.579亿坚戈。

旅游和体育部表示，随着基础设施逐步完善和优质项目落地，哈萨克斯坦旅游业有望在未来几年保持高速增长，进一步巩固其作为国家经济多元化重要支柱的地位。

【编译：木合塔尔·木拉提】