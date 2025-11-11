2025年10月哈萨克斯坦房产交易量达4.12万笔

交易活跃度最高的地区为阿斯塔纳（8,945笔，占比21.7%）、阿拉木图（7,868笔，占比19.1%）和卡拉干达州（2,982笔，占比7.2%）；最低为乌勒套州（327笔，占比0.8%）。

与9月相比，交易量增长最明显的地区包括库斯塔奈州（+15.8%）、奇姆肯特市（+7.7%）和阿拉木图州（+7.4%）；而降幅较大的地区为克孜勒奥尔达州（-28.4%）、阿拉木图市（-11.2%）和阿克托别州（-5.2%）。

10月多层住宅公寓的交易量较上月下降0.3%（减少110笔），共完成32,542笔交易，占总量的78.9%。其中，阿斯塔纳占27%、阿拉木图占22.2%、卡拉干达州占7.8%。从户型看，两居室公寓交易最为活跃，共成交12,399套。

独立住宅交易则较上月增长0.6%（增加56笔），共完成8,717笔交易。增长最显著的地区为科斯塔奈州（+18.4%）、东哈州（+16.5%）和西哈州（+11%），而降幅最大的地区为乌勒套州（-15.9%）、克孜勒奥尔达州（-10.7%）和卡拉干达州（-8.3%）。

与去年同期（2024年10月的39,143笔）相比，全国房产交易总量增长5.4%。其中，阿斯塔纳增长27.9%，而乌勒套州下降38%。2025年前10个月的累计交易量较去年同期增长3.5%。

此外，10月新建住宅售价环比上涨1%，二手房价格上涨0.9%，而配套完善住宅的租金上涨1.2%。

国家统计局表示，其每月对全国主要城市和地区进行住房价格监测，新房价格数据来源于开发商的销售记录（包括毛坯和精装修价格），二手房与租赁价格则基于互联网及媒体公布的交易信息计算得出。

【编译：达娜】