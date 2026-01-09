2025年哈萨克斯坦逾11.3万份残疾认定申请以远程方式审理

远程、主动式残疾认定目前适用于多类疾病和健康状况，包括肿瘤疾病、各部位结核病、先天性和后天性解剖发育缺陷、精神类疾病、儿童Ⅰ型糖尿病、儿童黏多糖贮积症，以及器官移植术后状态等。

2025年，适用远程鉴定的疾病范围进一步扩大，新纳入真实型脑积水、单肢或多肢持续性明显瘫痪或重度轻瘫等病种。至此，远程形式的残疾鉴定已覆盖50余种疾病和病理状态。

此前，在国家公共信任委员会第六次会议上，国家元首强调，应为有特殊需求人群创造尽可能便利的条件，减少其在各类机构之间奔波和纸质材料负担，并尽量避免服务提供方与服务对象的直接接触。

为落实相关指示，哈萨克斯坦引入了医疗—社会鉴定的远程办理模式。在该模式下，申请人仅需前往户籍所在地的医疗机构接受必要检查。自材料提交至专家作出鉴定结论的所有后续环节，均通过信息系统互联互通完成，无需申请人本人参与。

其中，编号为031/у的医学文件由医疗机构以电子形式直接发送至医疗—社会鉴定部门。

有关方面指出，推行远程残疾认定有助于消除行政和官僚壁垒，提高鉴定结论的透明度，使残疾认定及社会保障措施的获取更加便捷，同时减少服务双方的直接接触，从而降低腐败风险。

【编译：达娜】