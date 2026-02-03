2025年哈萨克斯坦肉类总产量达120万吨

近年来，畜牧业保持稳步增长，已占全国农业总产值的40%。在国家支持政策推动下，牲畜存栏数量持续增加，畜产品产量稳步提升，现代技术不断引入，行业效率和竞争力明显增强。

数据显示，2025年畜牧业总产值同比增长3.3%，达到3.8万亿坚戈（2024年为3.3万亿坚戈）。其中，

牛存栏量增至820万头（+2.4%）；

羊和山羊存栏量达2060万只（+1.6%）；

马匹数量为460万匹（+5.6%）；

骆驼数量为29.4万头（+4.8%）；

家禽数量增至4860万只（+6.9%）。

肉类总产量同比增长2.7%，达到120万吨（2024年为116.86万吨）。牛奶产量增长5%，由360万吨增至380万吨；鸡蛋产量增长2.4%，达到46亿枚（2024年为44.615亿枚）。

目前，哈萨克斯坦在牛肉、羊肉、马肉及食用鸡蛋方面已实现完全自给，并正积极拓展出口潜力。2025年前11个月，肉类出口同比增长24.8%，达到9.13万吨（2024年为7.31万吨）。其中，

牛肉出口增长59.1%，至3.13万吨；

羊肉出口增长92.8%，至2.94万吨。

在乳制品领域，自2023年起实施年利率2.5%的乳品牧场建设优惠贷款计划。目前，全国现代化乳品牧场数量已由2019年的19家增至100多家，年综合产能超过50万吨牛奶。未来三年计划实施118个项目，有望新增61.5万吨产能，使牛奶总产量实现翻倍增长。

在禽肉领域，通过新建和扩建禽类养殖场推进进口替代。过去五年内，禽肉产量增长157%，由2020年的23.65万吨提升至2025年的37.17万吨。未来三年还计划启动3个大型项目，新增产能24.13万吨。

按规划，到2029年，哈萨克斯坦将实现乳制品和禽肉完全依靠国内生产满足内需，并为扩大出口创造条件。

此外，按照国家元首指示，哈萨克斯坦已批准实施《2026—2030年畜牧业发展综合规划》。规划提出多项新的国家支持工具，包括：

年利率5%—6%的优惠贷款；

通过“达穆”发展机构提供担保机制；

加强育种体系建设；

夯实饲料基础；

提升兽医安全水平；

拓展出口市场。

农业部表示，规划的有效实施将使到2030年：

牛存栏量增至1200万头；

羊存栏量增至2800万只；

肉类产量提高至180万吨；

牛奶产量提升至420万吨；

肉类出口规模扩大一倍，达到16.5万吨。

