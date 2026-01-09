2025年哈萨克斯坦121人因组织非法抽奖活动被追责

根据监测结果以及公民提交的举报材料，2025年共有121人因组织非法抽奖活动，被依据《哈萨克斯坦共和国行政违法法典》第445-1条第6款追究行政责任。

委员会指出，对相关违法人员已发送警示函，并以线上和线下相结合的方式开展了普法和说明会。同时，在社交网络上从事抽奖活动的违规账号名单已在旅游和体育部官方网站公布。

按照程序，如违法者认可行政处罚决定，可自愿缴纳罚款；如对决定持异议，案件将移交法院依法审理。

根据《行政违法法典》第445-1条第6款和第7款规定，非彩票运营主体擅自组织抽奖活动的，个人将被处以100倍按月计算指数的罚款，小微企业主体（含个体经营者）将被处以300倍按月计算指数的罚款。若在一年内再次发生同类违法行为，罚款金额将提高至：个人200倍按月计算指数，小微企业主体750倍按月计算指数。此外，违法所得将依法予以没收。

哈萨克斯坦旅游和体育部呼吁公民提高警惕，不要参与社交媒体平台上组织的各类可疑抽奖和促销活动，以免遭受经济损失或卷入违法行为。

【编译：达娜】