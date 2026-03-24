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哈萨克斯坦2025年入境游客1570万人次 中国位列第四
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦旅游和体育部日前在答复哈通社问询时表示，哈萨克斯坦入境外国游客数量连年攀升，旅游业吸引力显著增强。
旅游和体育部指出，2025年，哈萨克斯坦共接待外国游客1570万人次。
根据官方统计，去年哈萨克斯坦入境游客数量排名前十的国家分别为：
1. 乌兹别克斯坦 —— 5,590,173人次
2. 吉尔吉斯斯坦 —— 3,545,701人次
3. 俄罗斯联邦 —— 3,502,093人次
4. 中国 —— 968,838人次
5. 塔吉克斯坦 —— 883,758人次
6. 白俄罗斯 —— 167,116人次
7. 印度 —— 157,845人次
8. 土耳其 —— 135,952人次
9. 阿塞拜疆 —— 96,834人次
10. 德国 —— 95,229人次
官方回函提供的数据进一步证实了哈萨克斯坦入境游市场持续向好的增长趋势。统计显示，哈萨克斯坦接待外国游客的人次呈现逐年递增态势：
• 2020年——200万人次 • 2021年——130万人次（受全球疫情影响） • 2022年——470万人次 • 2023年——920万人次 • 2024年——1520万人次 • 2025年——1570万人次
【编译：阿遥】