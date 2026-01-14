哈萨克斯坦2025年新建162所学校 新增学位约23.6万个

新建学校有效缓解了教育基础设施压力，解决了全国27所三班制学校和11所危房学校问题，同时填补了约16万个学生学位缺口。目前，相关建设工作主要通过国家预算资金与社会投资相结合的方式系统推进。

作为国家历史上最重要的教育项目之一，“未来学校”国家项目由总统倡议实施。截至目前，该项目已建成112所新型学校，可容纳学生约20.6万人，其中40%以上位于农村地区。官方数据显示，2024年全国共投用105所学校，新增学生学位约25.4万个。

在教育基础设施支持基金的资助下，全国已建成81所学校，可提供约8.9万个学生学位。其中，仅2025年就新投入使用18所学校，新增学位约1.3万个。这些举措旨在推动教育体系的长期发展和现代化升级。

此外，根据总统指示，利用追回的非法转移资产，在乌勒套州卡拉扎尔市和曼德赖站新建两所学校，在北哈萨克斯坦州建设一所幼儿园。通过专项国家基金，共资助8个教育项目，包括5所学校、2所幼儿园和1栋学生宿舍。

在引入共和和地方预算资金及私人投资的基础上，全国还推进了30所学校建设项目，新增学生学位约1.6万个。

与此同时，现有教育基础设施的改善工作也在同步展开：

在翻新改造计划框架内，209所学校完成升级；

按照现代教育标准，1000所农村学校实现现代化改造；

为农村学校配备了1196间现代化学科教室。

官方指出，随着新建学校陆续投用，阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特三大城市以及卡拉干达州、克孜勒奥尔达州的三班制教学问题已得到解决。

