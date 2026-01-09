2025年哈萨克斯坦汽车产值达2.3万亿坚戈 创历史新高

产量与经济贡献双双攀升

数据显示，汽车制造目前约占哈萨克斯坦 加工制造业总产值的8%；在机械制造业内部，汽车工业的占比高达 41.7%，对工业增长的拉动作用持续增强。

哈萨克斯坦汽车联盟指出，行业快速增长主要得益于投资规模显著扩大。2025年，汽车产业投资总额达到 1136亿坚戈，资金主要用于现有产能的现代化改造以及汽车零部件新生产线的建设。

新工厂投产带动区域发展

2025年，多家大型汽车制造项目相继投产，成为行业增长的重要驱动力。其中，位于阿拉木图的 Astana Motors Manufacturing Kazakhstan 工厂在投产后的4个月内即生产 1.52万辆汽车；位于库斯塔奈的 Kia Qazaqstan 工厂在3个月内下线 2900辆。

随着生产布局不断扩大，汽车产业对就业的带动效应也日益明显。2025年，哈萨克斯坦汽车工业从业人员总数增至 1.12万人。

行业龙头与产品结构

从产品结构看，乘用车仍占据主导地位，全年产量接近 15.9万辆。其中，库斯塔奈的 Allur（“萨热阿尔卡汽车制造厂”）继续稳居行业龙头，全年产量达 9.21万辆；阿拉木图的 Hyundai Trans Kazakhstan 以 5.2万辆 的成绩保持稳定增长。

在商用车和专用设备领域，QazTehna、SemAZ 以及 KAMAZ Engineering 表现突出。尽管部分卡车制造商产量略有下降，但整体行业走势依然向好，为未来进一步提高本地化生产水平创造了条件。

【编译：达娜】