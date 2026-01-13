2025年哈萨克斯坦逾26万名糖尿病患者接受高精度诊断

消息称，2025年，全国共有26.15万名患者接受了糖化血红蛋白（HbA1c）检测。这一检测被视为糖尿病长期控制的“金标准”，可反映患者过去约三个月内的平均血糖水平。

数据显示，接受该项高精度检测的患者约占全国登记在册的Ⅱ型糖尿病患者总数的49.9%。与上一年度相比，检测覆盖率提高了1.3倍，显示出国家在预防糖尿病严重并发症方面采取了更加系统、持续的政策措施。

卫生部指出，检测覆盖率的显著提升，主要得益于门诊咨询与诊断服务体系的优化。通过重新规划患者就诊路径，相关部门有效减少了重复性检查，并将释放出的资源集中用于循证医学证实有效的关键检测项目。

官方强调，上述改革措施的核心目标，在于为每一位患者提供足够精准和连续的疾病监测，从而最大限度降低残疾风险。

卫生部表示，接近50%的Ⅱ型糖尿病患者能够定期接受糖化血红蛋白检测，是提升国民预期寿命的重要一步。

据介绍，2026年哈萨克斯坦将进一步扩大糖尿病防控范围。在“疾病管理计划”框架下，具有高风险因素的人群，如血糖水平偏高者，也将被纳入系统管理，以便在前期阶段识别糖尿病前期状态，从源头上遏制疾病发展。