    09:12, 21 一月 2026 | GMT +5

    2025年哈萨克斯坦35.4万人领取失业社会补助

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦劳动和社会保障部公布的数据，2025年共有35.42万人因失业从国家社会保险基金获得社会补助，其中31.19万人是在2025年内首次被核准领取相关补贴。全年失业补助金总发放金额达1304亿坚戈。

    根据现行法律规定，被解雇员工可根据其参加强制社会保险的年限以及过去24个月的收入水平，领取1至6个月不等的失业社会补助。补助金由国家社会保险基金支付，金额最高可达失去收入的45%。

    为获得失业补助，劳动者需按以下步骤操作：

    • 登录并授权 eGov.kz 电子政务门户；

    • 在“就业与劳动”栏目中选择“求职人员登记”服务；

    • 在线填写申请表并使用电子数字签名提交；

    • 一个工作日内，居住地所属的职业中心将向申请人推荐岗位；

    • 若未能成功就业，3个工作日内将以远程方式赋予失业人员身份（如需补充信息，职业中心工作人员将与申请人联系）。

    此外，该服务亦可通过电子劳动交易所（enbek.kz）在线办理。

    在系统确认申请人已完成失业登记后，劳动和社会保障部信息系统将向其手机发送短信，征求是否同意以主动服务模式领取国家社会保险基金失业补助。申请人回复确认后，补助将自动核准并发放。

    官方强调，失业社会补助不因解雇原因不同而有所区别，其核心目的在于为失业人员在重新寻找工作期间提供必要的经济支持与过渡保障。

    【编译：达娜】

