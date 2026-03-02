哈萨克斯坦2025年购金57吨 位居全球第二

数据显示，2025年全球最大黄金买家为波兰，购入102吨。其后依次为哈萨克斯坦（57吨）和阿塞拜疆（53.4吨）。进入前五的还有巴西（42.8吨）和土耳其（26.1吨）。乌兹别克斯坦（7.8吨）和吉尔吉斯斯坦（7.6吨）也位列活跃买家之列。

在卖方方面，2025年最大黄金出售国为新加坡（26.4吨），其次是俄罗斯（6.2吨）和德国（1.3吨）。

黄金购买增长发生在金价大幅上涨背景下。2025年初，黄金价格约为每盎司2800美元，而到今年年初已站稳5000美元以上。黄金成为当年收益率最高的避险资产。

此前数据显示，2026年年初以来金价涨幅已超过27%，而2025年全年涨幅高达64%。分析认为，全球地缘政治不确定性加剧以及投资者将资金转向避险资产，是推动金价上涨的重要因素。

2020年至2025年期间，中国以358吨位居全球最大黄金买家，其后为波兰（321.6吨）、印度（245.3吨）、土耳其（234.7吨）和巴西（105.1吨）。

值得注意的是，在这六年周期内，哈萨克斯坦整体净减持44.4吨黄金。2022年至2024年期间，哈萨克斯坦央行为支持流动性和优化外汇储备结构，共出售118.3吨黄金。

2025年政策方向出现转变。在创纪录高金价及地缘政治波动背景下，哈萨克斯坦重新转向黄金增持策略。同期净卖出规模超过哈萨克斯坦的仅有菲律宾（64.8吨）。斯里兰卡（19.1吨）、德国（16.2吨）、蒙古（15.2吨）和塔吉克斯坦（11.9吨）亦位列主要卖家之列。

【编译：达娜】