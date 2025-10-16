2025年哈萨克斯坦支付超6310亿坚戈生育及育儿津贴

其中，2025年初至今，共和预算为25.75万人次支付了生育一次性津贴，总额465亿坚戈，仅9月就有26.7万人次领取了48亿坚戈的津贴。符合条件的申请人包括哈萨克斯坦公民、归国侨胞，以及在哈萨克斯坦长期居住的外国人，涵盖因生育、领养或监护而获得孩子的家庭。

根据劳动和社会保障部的信息，若育儿者未参与强制社会保险体系，且其子女（包括生育、领养或监护的子女）未在其他家庭中重复登记，则有权申请育儿津贴。这类津贴适用于有继子女的家庭（只要子女未被另一方家庭登记）。统计显示，截至孩子1.5岁的育儿津贴在报告期内惠及平均12.44万人次，总额327亿坚戈，其中9月有12.58万人次领取了37亿坚戈。

生育及育儿相关国家津贴的金额根据《共和国预算法》中每年确定的按月计算指数（以下简称“指数”）设定。按月计算指数为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，每年由政府确定。2025年初，相关津贴金额上调6.5%。2025年的标准为：1指数=3932坚戈。

2025年生育津贴标准如下：

第一、第二、第三胎：38指数，约149,416坚戈；

第四胎及以上：63指数，约247,716坚戈。

育儿津贴（至孩子1.5岁）每月标准如下：

第一胎：5.76指数，约22,648坚戈；

第二胎：6.81指数，约26,777坚戈；

第三胎：7.85指数，约30,866坚戈；

第四胎及以上：8.9指数每胎，即约34,995坚戈每胎。

此外，对于因怀孕、分娩或领养新生儿导致收入损失的在职公民，国家社会保险基金提供一次性社会补助，覆盖整个产假或领养假期。补助金额取决于申请人在获得临时劳动能力丧失证明前最后12个月的平均月收入（需缴纳社会保险费）及劳动能力丧失天数。2025年初至今，16.14万人次领取了2279亿坚戈的此类补助，其中9月有1.67万人次获得172亿坚戈，平均每人补助金额为1,478,563坚戈。

此外，国家社会保险基金还为参与强制社会保险体系的公民提供至孩子1.5岁的每月育儿补助，金额为过去两年平均月收入（需缴纳社会保险费）的40%，从孩子出生之日起计算。若同时生育两名或以上子女，每名子女均可单独获得补助。2025年前9个月，18.94万人次领取了3241亿坚戈的此类补助，其中9月有1.9万人次获得348亿坚戈，月均补助金额为87,035坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】