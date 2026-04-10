2025年7405名哈萨克人自中国移民哈萨克斯坦

根据国家统计局及移民委员会数据，2025年共有7405名中国公民迁居哈萨克斯坦长期居住。相比之下，2021年为近年来最低，仅有249人。

哈萨克斯坦劳动和社会保障部指出，这些迁入人员全部为哈萨克族。移民委员会进一步表示，2025年共有7405名来自中国的哈萨克族获得“血亲同胞”身份，其中涉及3690个家庭。

从结构上看，目前来自中国的回归人群以劳动年龄段青年为主，占比达57.4%。其中不乏医疗、农业及创意产业等领域的专业人才，约15%具备高等教育背景。

在迁入流向方面，过去“血亲同胞”主要集中在与中国接壤的阿拉木图州、杰特苏州和东哈萨克斯坦州等地区，而最新数据显示，迁移趋势正逐步向阿斯塔纳和阿拉木图等大城市转移。

为支持回迁人员安置，政府持续加大扶持力度。例如，用于购房的一次性补贴金额已提高至最高700万坚戈。

此外，移民委员会指出，来自中国和乌兹别克斯坦的主要迁入人群，与两国境内规模较大的哈萨克族侨民群体有关。自1991年以来，已有超过37.8万名来自中国的哈萨克族返回历史祖国。

【编译：达娜】