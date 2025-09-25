哈萨克斯坦2025年投入84亿坚戈发展旅游业

预算支出的主要部分用于旅游服务监管，约占旅游业总资金的三分之二。2025年1至8月，此项支出达54亿坚戈，同比增长40%。然而，财政部报告未详细披露这些资金的具体用途。据官方消息推测，资金可能用于展览、节庆、媒体考察、旅游基础设施建设、导游培训及宣传推广活动。

旅游服务监管资金主要流向阿拉木图和阿斯塔纳。阿拉木图相关支出达21亿坚戈，同比增长42%；阿斯塔纳为20亿坚戈，同比增长17%。2025年上半年，阿拉木图的游客接待服务规模达501亿坚戈。

地方机构与形象项目投入增加

负责旅游发展的地方行政机构支出显著增长，达10亿坚戈，同比增长72%。这部分资金主要用于支付公职人员薪资、行政建筑维护、公共事业费用及其他日常开支。

与此同时，用于塑造哈萨克斯坦旅游形象的资金增至9亿坚戈，同比增长49%。这些资金可能用于国际论坛、展览、海外路演及营销活动。此外，旅游企业部分费用补偿资金增至7亿坚戈，同比增长28%。针对舒钦斯克-布拉拜度假区的旅游形象打造，单独投入4亿坚戈，同比增长44%。

预算占比仍较低

尽管旅游业支出增长迅速，其在国家预算中的占比依然较小。2025年1至8月，旅游支出仅占总预算的0.04%，较去年的0.03%略有提升。

【编译：木合塔尔·木拉提】