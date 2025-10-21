格鲁吉亚2025年9月出口额创历史新高

根据Geostat统计，2025年前9个月，格鲁吉亚总出口额达51.5亿美元，较2024年同期增长7.7%。剔除再出口后，国内出口占比45.6%，总额为23.5亿美元，同比增长7.5%。其中，2025年9月的国内出口表现尤为突出，达到3.348亿美元，同比增长43.8%，为年内最高增幅。

贵金属矿石及其精矿仍是格鲁吉亚出口的主力品类，出口额达2.76亿美元，占国内出口总量的近12%。格鲁吉亚新鲜葡萄酿酒位居第二，出口额1.89亿美元；烈酒排名第三，出口额1.67亿美元。这些数据表明，传统高附加值产业仍是格鲁吉亚经济增长的关键驱动力。

2025年，俄罗斯以5.09亿美元的出口额和21.7%的占比，继续稳居格鲁吉亚国内出口的最大贸易伙伴。其次是土耳其（2.11亿美元，占比9%）和中国（1.97亿美元，占比8.4%）。

然而，近期出口动态显示格鲁吉亚贸易格局正在发生显著变化。例如，对土耳其的出口下降30%，对中国下降6%，而对保加利亚的出口增长了三倍，对阿塞拜疆增长30%，对意大利增长近一倍。这些趋势反映出格鲁吉亚正积极推动市场多元化，扩大出口地理范围。

在对哈萨克斯坦的出口方面，2025年前8个月，格鲁吉亚国内出口额达6570万美元，同比增长10.2%（2024年同期为5960万美元）。哈萨克斯坦在格鲁吉亚国内出口中的占比升至2.8%，略高于去年的2.7%。尽管如此，哈萨克斯坦仍位列格鲁吉亚十大贸易伙伴，与俄罗斯、土耳其、中国、保加利亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、瑞士、意大利和美国并列。

【编译：木合塔尔·木拉提】