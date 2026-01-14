中文
    2025年哈萨克斯坦货运量增长7.9%

    哈萨克国际通讯社讯）据国家统计局数据，2025年1月至12月，哈萨克斯坦各类运输方式的货物运输量较2024年同期增长7.9%，达到11亿吨。企业货运收入达5.7万亿坚戈。

    数据显示，铁路运输占据货运总量的40.1%，是货运的主要方式。报告期内，铁路货运量达4.667亿吨，较上年增长6.8%。铁路运输收入达2.2万亿坚戈。

    2025年，公路货运量达3.527亿吨，收入达1.4万亿坚戈。与上年同期相比，公路货运量增长2.8%。

    报告期内，管道运输量达3.398亿吨，该行业收入达1.9万亿坚戈，年运输量增长率为15%。

    此外，去年的空运货物总量达3.01万吨，同比增长8.1%。企业货运收入达189亿坚戈。

    据统计，去年12个月的货物周转量达到5843亿吨公里，比2024年同期增长13.6%。

    从地区来看，2025年1月至12月货运周转量增长的地区有：阿斯塔纳（21.7%）、杰特苏（49.8%）、阿特劳（45.1%）、阿拜（36.5%）、突厥斯坦（29.3%）、曼格斯套（29%）、阿克托别（12.5%）、巴甫洛达尔（10.8%）、阔斯塔奈（10.8%）、西哈萨克斯坦（9.2%）、阿拉木图（9%）、卡拉干达（8.5%）、克孜勒奥尔达（8.1%）、北哈萨克斯坦（3.9%）、乌勒套（3.4%）和阿克莫拉地区（1.7%）。

    【编译：小穆】

