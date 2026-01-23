2025年哈萨克斯坦养老金支出达4.225万亿坚戈

官方数据显示，截至2025年底，全国养老金领取人数为249.1万人。

劳动和社会保障部表示，2025年全年综合养老金平均水平为143,143坚戈，其中联合养老金平均为95,549坚戈，基本养老金平均为47,594坚戈。

自2025年初起，基本养老金按照央行确定的通胀预测水平上调6.5%，联合养老金上调8.5%，增幅高出通胀水平2个百分点。

此外，根据国家元首的指示，自2023年起，政府计划在五年内逐步将最低基本养老金提高至最低生活标准的70%，最高基本养老金提高至120%。

因此，自2025年1月1日起，基本养老金最低标准由最低生活水平的65%提高至70%，金额为32,360坚戈；最高标准由105%提高至110%，达到50,851坚戈。

自2026年1月1日起，国家预算支付的养老金整体水平将再次提高10%。届时，基本养老金最低金额将增至35,596坚戈（相当于最低生活标准的70%），最高金额将由最低生活标准的110%提高至118%，达到60,005坚戈。

需要指出的是，自2018年7月1日起，国家基本养老金根据个人在养老金体系中的缴费年限实行差异化核定。其中，1998年1月1日之前的工作年限以及之后缴纳强制性养老保险缴费的期限，均计入养老金体系的工作年限。

按照现行规定，若个人养老金体系内的缴费年限为10年及以下或无缴费记录，基本养老金为最低生活标准的70%；超过10年后，每增加一年，基本养老金比例提高2个百分点。例如，缴费年限20年的，基本养老金为最低生活标准的90%；缴费30年及以上的，则按最高标准，即最低生活标准的110%发放。

同时，如同一月份内多次向统一积累养老基金缴纳强制性养老保险费，累计缴费时间仍按1个月计算。

劳动和社会保障部强调，强制性养老保险缴费越稳定、金额越充足，退休后获得的基本养老金水平也将越高。至于联合养老金的具体金额，则取决于个人在1998年1月1日前的工龄（至少需6个月）以及退休前的平均月收入。

