哈萨克斯坦2025年第二季度人均名义收入增长10.4%

在哈萨克斯坦三大直辖市当中，阿斯塔纳的收入增长领先，同比增长12.2%，人均名义收入达到337,000坚戈。奇姆肯特市收入增长11.5%，人均名义收入为153,500坚戈。

阿拉木图在收入总量上位居首位，人均名义收入达到371,500坚戈，同比增长10.9%。

在收入增长方面，阿拉木图州表现最差，增长率仅为6.4%，人均名义收入为175,400坚戈。江布尔州收入增长8.5%，人均名义收入为168,200坚戈。突厥斯坦州收入增长10.9%，人均名义收入为143,600坚戈。克孜勒奥尔达州收入增长11.8%，人均名义收入为175,500坚戈。

名义货币收入指居民获得的全部现金收入，包括工资、养老金、津贴和奖金等，不考虑商品和服务价格的上涨（通货膨胀）。例如，某人本月工资为100,000坚戈，下月增至110,000坚戈，名义收入增长10%。但若同期物价上涨，则实际购买力可能下降。实际收入是在考虑通货膨胀影响后计算的收入水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】