哈萨克斯坦2025年第四季度就业形势保持稳定

与2024年同期相比，全国就业总人数增加8.19万人，增长主要来自受薪就业群体。

从行业分布看，就业人口占比较高的领域依次为：

商业和零售业，占17%；

教育行业，占13.2%；

工业领域，占12.5%；

农业，占10.3%。

上述数据反映出服务业与实体产业在就业结构中的重要地位。

2025年第四季度，按照国际劳工组织（ILO）标准测算，哈萨克斯坦失业率为4.6%。统计口径包括无收入职业（工作）、正在积极寻找工作并可随时就业的人员。

青年就业方面，不从事工作且未接受教育或培训的NEET青年比例为5.8%；15至34岁青年群体失业率为3.1%。

整体来看，2025年末哈萨克斯坦劳动力市场运行总体平稳，就业结构保持相对稳定，青年就业形势处于可控区间。

