20:15, 13 二月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦2025年第四季度就业形势保持稳定
（哈萨克国际通讯社讯）根据抽样调查数据，2025年第四季度，哈萨克斯坦全国经济各领域就业人数达927.89万人。其中，受薪雇员714.21万人，占就业总人数的77%；自雇人员213.68万人，占23%。15岁及以上人口就业率为64.6%。
与2024年同期相比，全国就业总人数增加8.19万人，增长主要来自受薪就业群体。
从行业分布看，就业人口占比较高的领域依次为：
-
商业和零售业，占17%；
-
教育行业，占13.2%；
-
工业领域，占12.5%；
-
农业，占10.3%。
上述数据反映出服务业与实体产业在就业结构中的重要地位。
2025年第四季度，按照国际劳工组织（ILO）标准测算，哈萨克斯坦失业率为4.6%。统计口径包括无收入职业（工作）、正在积极寻找工作并可随时就业的人员。
青年就业方面，不从事工作且未接受教育或培训的NEET青年比例为5.8%；15至34岁青年群体失业率为3.1%。
整体来看，2025年末哈萨克斯坦劳动力市场运行总体平稳，就业结构保持相对稳定，青年就业形势处于可控区间。
【编译：达娜】