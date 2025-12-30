哈萨克斯坦2025年制定和修订132项职业标准 覆盖千余个职业

目前，哈萨克斯坦职业标准名录已收录864项职业标准，涵盖4500多个职业领域。

消息称，2025年的职业标准制定和修订工作，重点面向工人职业，同时充分考虑生成式人工智能和新技术发展对劳动内容及专业人才能力要求带来的影响。

新制定的职业标准涵盖了一批市场需求旺盛的新兴职业，包括虚拟设计师、数字设计师（BIM专家）、无人航空系统操作员、虚拟与增强现实（VR/AR）专家、网络安全监察员等。

“技术发展的速度往往快于更新传统产业人才培养模式的进程。因此，职业标准正逐步成为劳动市场和教育体系的重要实践指南，是实现可持续发展和增强技能信心的重要基础。”ERDO股份公司总裁叶拉瑟尔·朱曼巴耶夫表示。

据了解，确定是否需要制定新的职业标准或对现有标准进行修订的相关工作，由隶属于各有关国家机关的50多个行业委员会负责。这些委员会共有900多名成员，涵盖国家机关、用人单位、行业协会和联盟、教学与方法联合体等机构代表。

有关方面计划在近期实现对紧缺职业100%纳入职业标准体系。预计在工业、建筑、农业和交通运输等领域，对职业标准的需求将最为突出。

鉴于自2030年起，职业标准将在劳动关系体系中成为强制性要求，当局将优先推进从资格目录向职业标准的平稳过渡，并提前降低因资格要求变化可能给用人单位和劳动者带来的相关风险。

【编译：木合塔尔·木拉提】